أستاذ علم مصريات: اسم كورونا وجد في مصر سنة 177

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات: إن مصر عرفت مصطلح كورونا في سنة 177 ميلادية، حيث كان هناك فتاة موجودة في عهد الاحتلال الروماني، تسمى كورونا، وهي من مواليد محافظة أسيوط، وكان اسم هذه المحافظة حينها المدينة البيضاء، معقبا: "كانت فتاة عظيمة".





وأشار "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر القديمة عرفت الأوبئة مثل الطاعون، حيث أنهم قدسوا القطة لأنها خلصتهم من وباء الطاعون، فهم لاحظوا أنه حيثما كثرت القطط يختفي وباء الطاعون.





وأضاف الباحث في علم المصريات، أن المصري القديم هو من وضع السلم الموسيقي، وتوصل لكافة الآلات الموسيقية عدا البيانو.



