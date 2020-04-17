ياسمين علي تشارك جمهورها بأغنية "اتفائلو بالخير" (فيديو)

شاركت الفنانة ياسمين علي تتر مسلسل "أمر واقع" والتي تقوم بغناء أغنيته والتي تحمل اسم "اتفائلو بالخير"، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ويضم التتر بعض الكلمات ومنها "اللي ربه كبير وساتره..مستحيل تكسر بخاطره..كل عبد ليه تفاؤله له ملايكة..لو مشينا بحسن نية كله يسلم من القسية".أغنية "اتفائلو بالخير" كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع إلهامي دهيمة.يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين علي طرحها لأغنية "اتخلقنا ضعاف" وهي كلمات إبراهيم دردير وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن.