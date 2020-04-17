ضبط 4 من أسرة واحدة لإتجارهم في المخدرات بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط عدد من العناصر الإجرامية بمركز شربين بالدقهلية، تخصص نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة.





ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.





ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.





وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط شخصين عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وزوجته مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين) وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما "2 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، 8 أقراص مؤثرة لعقار "باركينول"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان، سيارة بدون لوحات معدنية.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.





وأسفرت الجهود عن ضبط 4 "شقيقين – والدتهما –وزوجة أحدهما – مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين" وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين "وزنت 550 جرام"، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 200جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان".





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والميزان لتجزئة المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



