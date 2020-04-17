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بسبب رشوة.. إيقاف مدرب روسي 4 سنوات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:59 م
ارشيفية
ارشيفية
وكالات
قالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن مدرب ألعاب القوى الروسي أندريه إيريمنكو عوقب بالإيقاف لمدة 4 أعوام بعد أن حاول رشوة أحد المسؤولين عن فحوص العقاقير والمنشطات في 2017.

وكانت لجنة مكافحة العقاقير التابعة للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات برأت المدرب من التهمة في ديسمبر 2018 لكن الوكالة تقدمت بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية وهي أعلى محكمة رياضية والتي ألغت القرار.

وقالت المحكمة إن القاضي الوحيد الذي نظر القضية قرر "عدم وجود شك معقول" في محاولة المدرب رشوة المسؤول في الثاني من سبتمبر 2017.

وسعت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات للحصول على عينة من عداءة الحواجز الروسية يوليا مالويفا التي كان يدربها إيريمنكو خلال البطولة الروسية لألعاب القوى في سوتشي في 2017 وقالت الوكالة في بيان إن الرياضية حاولت تجنب الفحص متظاهرة بالمرض.

وبعد تأخير طويل قدمت مالويفا التي اشتكت لمسؤولي الوكالة الروسية من الغثيان والصداع العينة لكنها أوقعتها على الأرض متظاهرة بالإغماء.

وجاء في قرار محكمة التحكيم إن المدرب بعد ذلك استدعى سيارة إسعاف ونقلت العداءة للمستشفى "بدون أي سبب مقبول" وإن المدرب حاول بعد ذلك تقديم رشوة للمسؤول حتى يتخلى عن طلب عينة جديدة من الرياضية.

وفي البداية عاقبت لجنة مكافحة العقاقير التابعة للوكالة الروسية مالويفا بالإيقاف لمدة 4 أعوام حتى 11 أبريل 2022.

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