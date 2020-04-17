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كشف حساب بتروجت في دوري المظاليم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت 17 مباراة، قبل توقف مسابقة دوري القسم الثاني، بسبب مخاطر فيروس كورونا المستجد.


يحتل فريق بتروجت المركز الثالث، بقيادة علاء عبد العال ، قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 29 نقطة .

وحقق أبناء الفريق البترولي الفوز في 8 مباريات، منهم 4 إنتصارات على ملعبه ومثلهم بالخارج ، كما تعادل في 5 مباريات، منهم تعادلين على ملعبه، و3 تعادلات بالخارج، وتلقى بتروجت الهزيمة في 4 مباريات، منهم هزيمة وحيدة على ملعبه من سيراميكا ، مقابل 3 مباريات خارج ملعبه.

سجل لاعبي بتروجت 17 هدف بواقع 9 هدف على ملعبه، مقابل 8 هدف خارج ملعبه، واستقبل في مرماه 9هدف، منهم 3 داخل ملعبه، مقابل 6 بالخارج.

ويبقى لفريق بتروجت 5 في مباريات في حالة عودة النشاط، سيلعب بترو جت في الجولة ال18 على ملعبه مع فريق الزرقا، ثم يخرج للقاء كوكاكولا في الجولة 19، ثم يلاقى منتخب السويس في الجولة 20، ثم يلعب خارج ملعبه مع فريق النجوم في الجولة الـ21، ويختتم بتروجت الموسم على ملعبه بمواجهة المريخ .

هدافي فريق بتروجت

1- خالد عبد الرازق 3 أهداف
2- إسلام كانو هدفين
3- إسلام سمير هدفين
4- محمود فليكس هدفين
5- جون مانجا هدف
6- أحمد كمال هدف
7- محمود عماد هدف
8- ايزيكال هدف
9- رشاد المتولى هدف
10- سامح إبراهيم هدف
11- أحمد السباعي هدف
12- عبد الرحمن السكران هدف

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بنروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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