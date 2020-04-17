سقوط "ديلر" بحوزته 5 طرب حشيش بالقاهرة

تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأتوبيسات بمحافظة القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "عاطل"أثناء تواجده بالموقف وبحوزته (عدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت جميعها "500 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالىمن حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الـ"توك توك"





ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المعادي، حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" بالإكراه في منطقة المعادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفاده تلقيه بلاغا من سائق "توك توك"، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية".





وطلب الشخصان من السائق، توصيلهما لطريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بدعوى شراء قطع غيار سيارات، وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته والتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته واستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه، وفرا هاربان.





وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما بمكان اختبائه بمنطقة بشتيل بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني (هارب)، وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة توك توك اخرى بذات الاسلوب.



