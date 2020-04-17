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الليلة.. أحمد مجدي ضيف برنامج "البيه والهانم"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:31 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
رشا عادل
يحل الليلة الفنان أحمد مجدي، ضيف برنامج "البيه والهانم" الذي يقدمه الإعلامي ممدوح الشناوي وربنا عرفة عبر شاشة "صدى البلد2" الساعة 6 مسًاء.


وشارك أحمد، جمهوره بصورة جديدة من اللقاء، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق مجدي، على الصورة قائلًا:"استنوني النهاردة الساعة ١ صباحًا وبكرة الساعة ٦ مساءً في برنامج البيه والهانم مع رنا عرفة وممدوح الشناوي على صدى البلد 2".


‏يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار كوميدي اجتماعي، وشاك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة رانيا يوسف وتامر فرج وعارفة عبد الرسول وأسماء ابو اليزيد.⠀

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