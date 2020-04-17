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بنزرت تعلن شفاء طفل الثلاث سنوات من فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلن المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني، تسجيل 5 حالات شفاء من فيروس كورونا في الجهة من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات انتقلت إليه العدوى من والده.

وقال إنه لو لم تثبت إصابة والده بكورونا، لما تمّ التفطن إلى إصابة الطفل خاصّة أنه لم تظهر عليه أيّ أعراض ما عدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح السعيداني في البرنامج الإذاعلي 'صباح الناس'، اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، أنّ المصابين الخمسة الذين تماثلوا للشفاء لم يتنقلوا إلى المستشفى، في المقابل تمّ وضع 7 مصابين آخرين في الايواء الوجوبي بالمنستير، كما تمّ نقل مصاب يبلغ من العمر 33 سنة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة أمس، بعد تعكّر حالته لكنه في وضع مستقر حاليا.

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