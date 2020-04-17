تحرير 19 محضرا وإحباط ترويج طن ونص كحول و22 ألف كمامة بالدقهلية

نجح رجال مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها داخل مخزن "غير مرخص" بمنزله الكائن بدائرة المركز، مستغلًا الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء.





وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث يفيد بورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص بتخزين كميات من المواد الطبية العادة تصنيعها بداخل أحد المخازن لبيعها بالسوق السوداء.





وتمكنت الحملة من ضبط طن ونص كحول، و22 ألف كمامة، و2 بكرة قماش كمامة للتصنيع في أثناء حملة تموينية بناحية مركز شها التابع لمركز المنصورة.





واعترف المتهم بعد مواجهته بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وحرر محضر بالواقعة، وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





كما شنت مديرية التموين في محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع إدارة تموين أجا حملات مكبرة للتصدي للتلاعب والغش والتجاري.





وتمكنت الحملة من تحرير 17 محضر ذبح خارج السلخانة وتلاعب بوزن الرغيف وأسعار السلع بمركز ومدينة أجا.





وكان السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية كلف بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع العميد حسين عيطه رئيس مباحث التموين بالدقهلية بمراقبة المخابز والأسعار وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والتصدي بكل حسم للغش التجاري.





وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير ادارة تموين أجا، وبرئاسة عبدالناصر أبوالفتوح، ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض، والدكتور شريف حسن، بإدارة أجا البيطرية والقوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.





وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر رقم 6403 جنح أجا ضد "الهادي. ع" صاحب محل جزارة بقرية الديرس ومحضر رقم 6404 ضد "رضا. م" صاحب محل جزارة بقرية شبراويش، والمحضر رقم 6405 ضد "ناصف. ا" صاحب محل جزارة بذات القرية وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانه.





وتم التحفظ على 30 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم ضبط مخبز ورثه " محمد. ا" بقرية منية سمنود ومخبز "الطاهرة. ا" بقرية البساتين ومخبز "إبراهيم. م" بقرية ميت إشنا وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.





وتم تحرير محضر رقم 854 لسنة 2020 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "خالد. ص" صاحب محل بقالة بقرية شبراويش لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى ومحضر رقم 846 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "حموده. ا" صاحب محل بيع منظفات بمدينة أجا ومحضر رقم 879 ضد "رانيا. ا" صاحبة محل بيع عطور بذات الناحية.





كما تحرر محضر رقم 880 ضد "حمدي. ع" صاحب محل بيع دواجن بذات الناحية ومحضر رقم 926 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "إبراهيم. ا" لبيع أسماك بقرية ميت العامل .





أيضًا تم تحرير المحصر رقم 923 ضد "شكري. ب" صاحب محل جزارة بمدينة أجا ومحضر رقم 924 ضد" إبراهيم. ح" صاحب محل جزارة بذات الناحية ومحضر رقم 925 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "محمد. ي" صاحب محل فسخانى بذات الناحية وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.



