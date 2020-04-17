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بريطانيا.. أستاذ: الحكومة كانت بطيئة للغاية في الاستجابة لتفشي كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قال أنتوني كوستيلو، أستاذ بارز في الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن حكومة المملكة المتحدة كانت بطيئة للغاية في الاستجابة لعدد من الجبهات لتفشي فيروس كورونا الجديد الذي يمكن أن يتسبب في وفاة 40 ألف شخص في بريطانيا.

أخبر أنتوني كوستيلو، أستاذ صحة الطفل الدولية ومدير معهد UCL للصحة العالمية، لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية: "أين كانت أخطاء النظام التي أدت بنا إلى احتمال أعلى معدلات وفاة في أوروبا؟"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "وعلينا أن نواجه حقيقة ذلك: لقد كنا بطيئين للغاية مع عدد من الأشياء. ولكن يمكننا أن نتأكد في الموجة الثانية من أننا لسنا بطيئين للغاية".

وأردف "كوستيلو"، أن حصيلة القتلى في المملكة المتحدة يمكن أن تصل إلى 40.000 شخص وأن 10-15٪ فقط من السكان قد يتمتعون بالحصانة.

كما قال: "التقديرات الأخيرة ، حتى من المسؤول العلمي الكبير، هي أنه بعد هذه الموجة - كان بإمكاننا أن نرى 40.000 حالة وفاة بحلول الوقت الذي انتهت فيه - كان من الممكن أن يكون لدينا فقط 10٪، 15٪ من السكان مصابون أو مغطون. لذا فإن فكرة مناعة القطيع تعني خمس أو ست موجات أخرى من أجل الحصول على 60٪."

امتنع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في البداية عن الموافقة على الضوابط الصارمة التي فرضها القادة الأوروبيون الآخرون ولكنهم أغلقوا البلاد بعد ذلك عندما أظهرت التوقعات أن ربع مليون شخص يمكن أن يموتوا في المملكة المتحدة.

حتى الآن، توفي أكثر من 13،729 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا COVID-19 في المستشفيات البريطانية، على الرغم من أن البيانات الرسمية الجديدة تشير إلى أن عدد الوفيات الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.

المملكة المتحدة لديها خامس أعلى حصيلة رسمية للوفيات من COVID-19 في العالم، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، على الرغم من أن الرقم يغطي فقط الوفيات في المستشفيات وربما يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

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