مفاجأة.. برشلونة يقرر عودة نجم جديد للفريق

قرر نادي برشلونة الإسباني عودة نجم من نجوم النادي السابقين إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة ينوي إعادة تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونخ في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم طرح اسم ألكانتارا للعودة للبارسا لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم القادم بدلا من ضم أي لاعبين آخرين خاصة وأنه على علاقة جيدة بمعظم لاعبي الفريق.





وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن مسئولو نادي برشلونة سيبدأون في التفاوض مع ألكانتارا خلال الساعات القليلة القادمة لإقناعه بالعودة إلى الفريق.





وقد شارك تياجو ألكانتارا في 32 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.