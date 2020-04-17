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سيدي بوزيد تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أكد محمد زاهر الاحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الجملي للمصابين بالجهة 6 حالات.

وأضاف الاحمدي، ان هذه الحالة تم تشخيصها في ولاية قفصة لأن المصاب يعمل هناك، وهو اصيل ولاية سيدي بوزيد. 

وقال إنّ الفرق الطبية بالجهة، شرعت في القيام  بالإجراءات اللازمة مع كل الاشخاص الذين احتكوا بالمصاب وتعاملوا معه على مستوى الجهة، لتحديد مسار هذه الحالة وذلك في اطار التوقي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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