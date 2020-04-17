شاهد.. فيديو دعائي لأول كشف أثري "أونلاين" في مصر

بثت وزارة السياحة والآثار فيديو دعائي للكشف الأثري الجديد الذي من المقرر أن تعلن عنه غدًا في منطقة سقارة الأثرية.





وتخطط وزارة السياحة والآثار في شكل مبتكر؛ للإعلان عن الكشف في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا، حيث أن التجمعات الكبرى ممنوع.





وتعتزم الوزارة صباح غدًا الإعلان عن الكشف متوافقة في ذلك مع الاحتفال العالمي بيوم التراث العالمي، وسيكون الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت في أول كشف أثري يتم أونلاين، دعمًا لحملة خليك في البيت التي تأتي في إطار مجهودات الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا.



