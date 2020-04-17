Advertisements

تصريحات مثيرة للجدل من أندريس إنييستا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:18 م
أندريس إنييستا
أندريس إنييستا
وكالات
صرح نجم كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا، قائد برشلونة سابقا ولاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا، إنه عاش أصعب مرحلة في مسيرته أثناء بدايته بصفوف ناشئي البرسا، وأكد أنه مازال يستمتع بلعب الساحرة المستديرة ويتطلع إلى الفوز بمزيد من الألقاب مع ناديه الحالي.

واستعرض اللاعب البالغ من العمر 35 عاما مسيرته وتحدث عن فترة العزل التي يقضيها في مدينة كوبي بسبب فيروس كورونا المستجد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية، بمناسبة إطلاق فيلم وثائقي عنه يحمل اسم «أندريس إنييستا البطل غير المتوقع»، على منصة راكوتين التلفزيونية (Rakuten TV).

وعن ميلاد فكرة الفيلم الوثائقي قال إنييستا: «إنها فكرة طالما راودتني. بمجرد أن جئت إلى اليابان شهدنا هذا التغيير الكبير، وعلى يد راكوتين (الشركة الراعية للبرسا ومالكة نادي فيسيل كوبي) بدأنا في العمل».

بداية إنييستا في لا ماسيا

وفي الفيلم يصف إنييستا بدايته الكروية في أكاديمية الشباب بنادي برشلونة «لا ماسيا» بـالكابوس، وأوضح في هذا الصدد أن المرحلة الأولى من مشواره «كانت الأصعب على المستوى الشخصي. على المستوى الرياضي هناك الكثير من المواقف الأخرى التي تشكل جزءا من اللعب والتعلم والدروس والظروف غير البارزة، كانت أهم وأصعب خطوة لظروف مثل أنني كنت في الـ 12 من العمر وللانفصال عن أسرتي التي لطالما كانت على صلة وثيقة بها. هذه الخطوة كانت مروعة على المستوى الشخصي، ولكن رياضيا، كان الجميع ليود أن يكون في هذا المكان».

الأكثر تأثيرًا في إنييستا كلاعب كرة قدم

وفي الفيلم يظهر العديد من أبرز الشخصيات في تاريخ البرسا مثل لويس فان خال وبيب جوارديولا وتشافي هرنانديز وليونيل ميسي، وحين سئل إنييستا عن أكثر الشخصيات التي أثرت فيه كلاعب كرة قدم، أكد أنه من الصعب اختيار أشخاص بعينهم: «في حياتي كنت على ثقة كبيرة في إمكانياتي، ولكن لولا كل ما كان حولي، كان ليصعب كثيرا أن أمضي قدما. اختيار أشخاص محددين سيكون أمرا غير منصف، وفي الوثائقي يظهر جميعهم تقريبا».

وعما إذا كان يرى نهاية مسيرته الرياضية قريبة، قال إن الوثائقي هو أفضل طريق للرد بأنه لا يرى ذلك، مضيفا: «مازلت ألعب كرة القدم واستمتع ومازلت أفوز بالألقاب، وهو أمر لا يمكن تصوره وصعب المنال في هذا النادي، وبالفعل هذه هي المرة الأولى التي يتحقق بها ذلك. إنني أعيش يوما بيوم بكثير من التطلعات وآمل في العودة قريبا للعب».

أهداف إنييستا في اليابان

وفيما يتعلق بأهدافه على المدى القصير في اليابان، قال إنه يتمنى مواصلة الفوز، موضحا أن فريقه حصد كأس الإمبراطور في يناير الماضي، ثم توج بكأس السوبر الياباني، ما يرفع مستوى التطلعات لديه، وعلى مستوى النادي وعلى المستوى الشخصي أصبح التحدي يتمثل في الفوز بالدوري.

وعن فترة العزل الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قال اللاعب المخضرم إنه «وضع علينا أن نعيشه لسوء الحظ والمرء يحاول ألا يأسف لذلك. في يومنا هذا لدينا الكثير من الأمور الإيجابية التي تتيح لنا التحلي بالطاقة لتجاوز هذا الوضع».

وأوضح أن ناديه لديه برامج للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين سواء في المنازل أو في الهواء الطلق إذ تمكنوا من الخروج، مبينا أن المنطقة التي يعيش بها يوجد فيها أماكن للتنزه والمشي والركض.

أخبار تهمك

طبيب داخل مستشفى عزل 15 مايو يكشف تفاصيل الوضع

منذ ساعتين و 8 دقيقة

منة فضالي تتألق بإطلالة صيفية

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. برشلونة يقرر عودة نجم جديد للفريق

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ أقل من ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

هل ينضم كينو إلى الأهلي؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد 7 سنوات.. برشلونة يخطط لاستعادة نجمه

منذ ساعة الا ربع

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط وحيد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:31 م

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

01:41 م

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

12:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"