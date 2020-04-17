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بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية توزع الهدايا على نزلاء دور المسنين ورعاية الأيتام

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:29 م
الهدايا
الهدايا
هبة عبد الحفيظ
قام قطاع منطقة وسط الدلتا بوزارة الداخلية بالدفع بسيارات مُحملة بالهدايا والمساعدات العينية "بطاطين– مواد غذائية – ملابس" وإرسالها لدور رعاية المُسنين والأيتام بمدينة طنطا بالتنسيق مع تلك الدور، لتوزيعها على النزلاء تجنبًا لعقد أى لقاءات أو تجمعات معهم أثناء توزيعها فى ضوء الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا المستجد".

ولاقى ذلك إستحسان المسنين والأطفال نزلاء دور الرعاية، وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة وماتوليه الوزارة من إهتمام ورعاية.

ويأتي ذلك إستمرارًا لفعاليات مبادرة "كلنا واحد"، وتفعيلًا للدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية والحرص على تقديم الدعم المستمر لكافة أطياف المجتمع من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية بكافة المناسبات، وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ضبط 4 من أسرة واحدة لإتجارهم في المخدرات بالدقهلية

ونجحت أجهزة الأمن، في ضبط عدد من العناصر الإجرامية بمركز شربين بالدقهلية، تخصص نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط شخصين عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وزوجته مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين) وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما "2 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، 8 أقراص مؤثرة لعقار "باركينول"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان، سيارة بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 "شقيقين – والدتهما –وزوجة أحدهما – مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين" وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين "وزنت 550 جرام"، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 200جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والميزان لتجزئة المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نزلاء دور الرعاية شهر رمضان بوابة الفجر الفجر الداخلية الاحترازية

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