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نور اللبنانية ..تروج لمسلسل"البرنس"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
رشا عادل
روجت الفنانة نور اللبنانية، لمسلسل "البرنس" الذي تشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نور، على الصورة قائلة:"من صنع مسلسل رمضان القادم البرنس لا يمكن ان يكون اكثر اثارة ومتحمسًا".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"انت اللي برنس والله" وأضاف آخر"مادام انتي في المسلسل انا راح اتفرج علشانك حبيبتي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دخيل جمالك".


مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان ورحاب الجمل ومحمد حاتم ونجلاء بدر، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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