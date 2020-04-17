"القومي للإعاقة" ينعى أمين عام "الطفولة والأمومة"

نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي وافاتها المنيه مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.





وأعرب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بالغ حزنه لافتقاد المجتمع المصري رمزًا من رموز الدفاع عن حقوق الأطفال والفتيات والأمهات وحمايتهم.





وقال "مرعي"، في تصريحات اليوم الجمعة: إن الدكتورة عزة العشماوي كان لها تاريخ مشرف طيلة حياتها حيث تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى، منها رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي، وكان آخر تلك المناصب توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.





وفاة عزة عشماوي بعد صراع مع المرض





وتوفيت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس، بعد صراع مع

المرض.





وقال المجلس القومي للأمومة والطفولة عبر صفحته الرسمية: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي وافتها المنية اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وعفوه ورضوانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".





وكانت عزة العشماوي تقلدت عدة مناصب مهمة منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، إضافة إلى تقلدها منصب نائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي.



