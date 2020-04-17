"السياحة والآثار": إنشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية؛ لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية.





وحرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية، على مناقشة استحداث هذا الصندوق، خلال الأسابيع الماضية.





وكشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات، عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، ما يحول دون المحافظة علي حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين.

ويأتي ذلك لأن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أي موارد مالية ثابتة خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي، وفقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.





وأعلن رئيس اتحاد الغرف السياحية، قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق من إيرادات السياحة بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية، وذلك في إطار موافقة مجلس ادارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح إنشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع.





وأكد تقديره لتبني وزارة السياحة والآثار لفكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم في أثناء الأزمات السياحية.





والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس الخميس، على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار، يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.



