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روسيا تتجه لخفض الفائدة في اجتماع 24 أبريل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:15 م
الروبل الروسي
الروبل الروسي
قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي يوم الجمعة إن خفض الفائدة سيكون التصور الرئيسي في اجتماع البنك بشأن السياسات في الرابع والعشرين من أبريل نيسان.

وقالت نابيولينا في إيجاز صحفي عبر الإنترنت ”الأسبوع المقبل سندرس... بأي وتيرة وبأي خطوات سنخفض الفائدة الرئيسية“ مضيفة أن رفع الفائدة ”مستبعد“.

وأضافت نابيولينا أنه من المتوقع أن يظل القطاع المصرفي يحقق ربحية وأنه ما من حاجة لتقديم رأسمال إضافي للبنوك الروسية.

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