وكيل "أوقاف" الإسكندرية: لا تهاون مع المقصرين

وجهت غرفة عمليات مديرية أوقاف الاسكندرية، بقيادة فضيلة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، غرف عمليات الإدرات الفرعية، بقيادة مديري الإدارات؛ لمتابعة أوضاع المساجد بالمحافظة ورفع تقارير عن حالتها.





وقال "خشبة"، في تصريح اليوم الجمعة: إن الأوضاع بالمحافظة مستقرة والجميع ملتزم بأداء واجباتهم وأعمالهم وتنفيذ قرارات الوزاة وأن المديرية لن تتهاون مع أي مقصر.





من ناحيته، قال الدكتور عبدالرحمن نصار: إنه تم التنبيه على كل الإدارات بضرورة رفع تقرير يومي عن حالة المساجد التابعة لها وإبلاغ المديرية في حالة وجود أي مخالفة.





وأشاد بالدور الذي تبذله الإدارات الفرعية بكل منتسبيها للحفاظ على بيوت الله.





وأكد "نصار" أنه لا تهاون مع المخالفين أو المقصرين في هذه الظروف الاستثنائية وأن من يخالف يعرض نفسه للمسأله القانونية.





وكثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، غرف عمليات الإدارات الفرعية.





وتم تشكيل 110 لجان متابعة بواقع 10 لجان لكل إدارة لتكثيف المرور على المساجد والزوايا بمختلف انحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل.





وتواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار، مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد.





وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل والصلاة في المنازل خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد.





واستمرت الجولات في عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات.





وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه يواصل الأئمة للتفتيش في كل الأوقاف منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا، وأن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.



