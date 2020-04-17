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ريهام حجاج تكشف كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل"لما كنا صغيرين" الذي تشارك به رمضان المقبل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت ريهام، على الصورة قائلة:"لما كنا صغيرين رمضان ٢٠٢٠ علي قناه الحياه ودي إم سي والتليفزيون المصري".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"مستنين جدًا" وأضاف آخر"بالتوفيق أن شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالنجاح وأن شاءالله يكسر الدنيا ويحقق رقم 1".


مسلسل "لما كنا صغيرين" تدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته الفنان محمود حميدة وخالد النبوي ومحمود حجازي وأحمد حاتم ونسرين امين.

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