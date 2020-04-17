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"الزراعة" تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ 25 %

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:31 م
ياميش رمضان
ياميش رمضان
أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية، تخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية ان التخفيضات تصل الى 25%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل، لافتا الى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل 25%، لرفع العبء عن المواطن.

اشار إلى أن الأسعار كالتالي:

سوبيا بـ 25 جنيها نص كيلو.

زبيب إيرانى بـ 30 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى بـ 20 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى فاخر بـ 30 جنيها طبق نص كيلو.

فول سودانى بـ 20 جنيها طبق نص كيلو.

جوز هند بـ 28 جنيها نص كيلو .

عرق سوس بـ 13 جنيها ربع كيلو.

نشا بـ 15 جنيها نص كيلو .

قمر الدين (جودي) بـ 25 جنيها (400 جرام).

قمر الدين (مركز البحوث) بـ 45 جنيه (400 جرام).

قمر الدين الخاص بمركز البحوث مصنع من مشمش طبيعي عالي الجودة.

قرصيا بـ 30 جنيها نص كيلو .

مشمشية بـ 38 جنيها نص كيلو.

بلح الشبح الكيلو بـ 25 جنيها.

بلح عينيات الكيلو بـ 20 جنيها.

بلح ساكوتى الكيلو بـ 15 جنيها.

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الكلمات المفتاحية

ياميش رمضان وزارة الزراعة سلع غذائيه

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