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صفقة الموسم.. بطل إفريقيا على طاولة الأهلي والزمالك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

دخل الجزائري يوسف بلايلي، نجم فريق الأهلي السعودي، دائرة إهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان البلايلي هدفا لقطبي الكرة المصرية في الموسم الماضي، بعدما قدم مستوى رائع وفاز مع الترجي بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لقيادة محاربي الصحراء للفوز بلقب الكان.

 

وأعلن يوسف بلايلي رفض عودته للترجي التونسي ، وأنه يفكر في الاستمرار بالدوري السعودي، أو خوض تجربة جديدة.

 

يذكر أن البلايلي، شارك مع أهلي جدة في 18 مباراة في مختلف البطولات، سجل 5 أهداف وصنع 3 أخري.

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