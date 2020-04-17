الأمم المتحدة: مُتوقع وفاة 300 ألف أفريقي بسبب فيروس كورونا

من المرجح أن يقتل جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19 ما لا يقل عن 300 ألف أفريقي ويخاطر بدفع 29 مليون شخص إلى الفقر المدقع، حسبما قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، داعية إلى شبكة أمان 100 مليار دولار للقارة.

من المرجح أن يقتل جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19 ما لا يقل عن 300 ألف أفريقي ويخاطر بدفع 29 مليون شخص إلى الفقر المدقع، حسبما قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، داعية إلى شبكة أمان 100 مليار دولار للقارة.

وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا: "من أجل الحماية والازدهار نحو ازدهارنا المشترك، هناك حاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل لتوفير استجابة فورية لشبكة الأمان والصحة الاجتماعية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا: "من أجل الحماية والازدهار نحو ازدهارنا المشترك، هناك حاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل لتوفير استجابة فورية لشبكة الأمان والصحة الاجتماعية"، كما أوردت وكالة "رويترز".