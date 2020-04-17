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الأمم المتحدة: مُتوقع وفاة 300 ألف أفريقي بسبب فيروس كورونا
الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:26 م
مـحــمد حســــــــــين
من المرجح أن يقتل جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19 ما لا يقل عن 300 ألف أفريقي ويخاطر بدفع 29 مليون شخص إلى الفقر المدقع، حسبما قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، داعية إلى شبكة أمان 100 مليار دولار للقارة.
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا: "من أجل الحماية والازدهار نحو ازدهارنا المشترك، هناك حاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل لتوفير استجابة فورية لشبكة الأمان والصحة الاجتماعية"، كما أوردت وكالة "رويترز".
أبلغت 54 دولة أفريقية حتى الآن عن وجود أقل من 20,000 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، وهو مجرد جزء من أكثر من مليوني حالة تم الإبلاغ عنها عالميًا. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت يوم الخميس من أن إفريقيا قد تشهد ما يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتدعم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أيضًا دعوة من وزراء المالية الأفارقة للحصول على 100 مليار دولار إضافية من الحوافز، والتي ستشمل وقف كل خدمة الديون الخارجية.
صاغت الوكالة أربعة سيناريوهات على أساس مستوى التدابير الوقائية التي أدخلتها الحكومات الأفريقية.
وفي الغياب التام لمثل هذه التدخلات، حسبت الدراسة أن أكثر من 1.2 مليار أفريقي سيصابون ويموت 3.3 مليون هذا العام. يبلغ عدد سكان أفريقيا حوالي 1.3 مليار نسمة.