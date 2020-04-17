Advertisements

الأمم المتحدة: مُتوقع وفاة 300 ألف أفريقي بسبب فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
من المرجح أن يقتل جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19 ما لا يقل عن 300 ألف أفريقي ويخاطر بدفع 29 مليون شخص إلى الفقر المدقع، حسبما قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، داعية إلى شبكة أمان 100 مليار دولار للقارة.

وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا: "من أجل الحماية والازدهار نحو ازدهارنا المشترك، هناك حاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل لتوفير استجابة فورية لشبكة الأمان والصحة الاجتماعية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

أبلغت 54 دولة أفريقية حتى الآن عن وجود أقل من 20,000 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، وهو مجرد جزء من أكثر من مليوني حالة تم الإبلاغ عنها عالميًا. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت يوم الخميس من أن إفريقيا قد تشهد ما يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.

وتدعم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أيضًا دعوة من وزراء المالية الأفارقة للحصول على 100 مليار دولار إضافية من الحوافز، والتي ستشمل وقف كل خدمة الديون الخارجية.

صاغت الوكالة أربعة سيناريوهات على أساس مستوى التدابير الوقائية التي أدخلتها الحكومات الأفريقية.

وفي الغياب التام لمثل هذه التدخلات، حسبت الدراسة أن أكثر من 1.2 مليار أفريقي سيصابون ويموت 3.3 مليون هذا العام. يبلغ عدد سكان أفريقيا حوالي 1.3 مليار نسمة.

أخبار تهمك

صفقة الموسم.. بطل إفريقيا على طاولة الأهلي والزمالك

منذ 35 دقيقة

هل ينضم كينو إلى الأهلي؟

منذ ساعتين و 39 دقيقة

سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط وحيد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

طبيب داخل مستشفى عزل 15 مايو يكشف تفاصيل الوضع

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ ساعة و 19 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ حوالي 6 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

منة فضالي تتألق بإطلالة صيفية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تفاصيل تحرير طبيب بـ"حميات الغردقة" من الخطف

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

01:41 م

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

01:31 م

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

صفقة الموسم.. بطل إفريقيا على طاولة الأهلي والزمالك

03:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"