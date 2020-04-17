ماركا تكشف صعوبة بقاء رودريجيز وبيل مع ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية صعوبة بقاء اللاعب الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز والنجم الدولي الويلزي جاريث بيل في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجهما من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.





وقالت صحيفة ماركا:"‏ بيل و خاميس قريبين من الوداع يبدو أن جاريث بيل و خاميس رودريجيز على بعد قدمين من الخروج و على الرغم من أن نفس الأمر حدث في الصيف الماضي عندما قلنا ذلك إلا أنهما استمروا بعدها لكن الآن يبدو أن مغامرتهما قد انتهت في ريال مدريد الإسباني".





وكانت العديد من التقارير الاسبانية أكدت اقتراب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ويعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي هو أبرز المهتمين بضم اللاعب.





بينما يعد نادي إيفرتون الإنجليزي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو انشلوتي هو أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.



