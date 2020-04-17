وكيل بوجبا يعطل انضمامه إلى ريال مدريد

أكدت العديد من التقارير الصحفية رغبة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد في الرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان نادي ريال مدريد قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع بوجبا في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق وسط منافسة من العديد من كبار أوروبا لضم اللاعب.





ولكن كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا لا يفضل انضمامه لصفوف ريال مدريد وهو من يعطل الصفقة حتى الآن.





وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهه الأقرب بالنسبة لبوجبا في الصيف القادم هي نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أظهر اهتمام كبير بضمه هو الأخر ولكن سيتم حسم الأمور خلال الفترة القادمة.





وقد شارك بول بوجبا في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.