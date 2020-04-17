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امساكية رمضان 2020 في مصر وموعد اذان المغرب والفجر ومواقيت الصلاة في مصر | اعرف الآن now عدد ساعات الصوم Ramadan 2020

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:38 م
شهر رمضان
شهر رمضان

امساكية رمضان 2020 في مصر وموعد اذان المغرب والفجر ومواقيت الصلاة في مصر | اعرف الآن now عدد ساعات الصوم Ramadan 2020

امساكية رمضان 2020 في مصر | يبحث العديد من المسلمين في مصر وجميع الدول العربية عن امساكية رمضان 2020 لمعرفة موعد أول ايام رمضان والإفطار والسحور ومواقيت الصلاة في الشهر المُعظم، حيث يمكنك من خلال امساكية رمضان 2020 معرفة عدد ساعات الصوم يوميًا، ولأول مرة يأتي شهر رمضان المبارك في ظروف صعبة يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتطبيق حظر التجوال.

ولأول مرة يشهد شهر رمضان هذه الظروف الصعبة والمؤلمة، حيث أن جميع المسلمين سيقضون رمضان في منازلهم دون تجمعات وسنفتقد كثيرًا للمة رمضان مع العائلة والتجمع والعزومات، وذلك نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

موعد أول ايام شهر رمضان 2020
وفقًا للحسابات الفلكية فإن موعد أول أيام شهر رمضان المُعظم سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أبريل 2020، وأكد الدكتور محمد غريب أستاذ علم الفلك أن مصدر الاقتران الشمس والقمر سيتم يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة 4:26 دقيقة تحديدًا، ومن المتوقع بحسب ما أكدته حسابات الفلك سيكون آخر أيام شهر رمضان يوم 23 مايو 2020، وبذلك سيكون عدد أيام شهر رمضان خلال هذا العام هو 30 يومًا.

امساكية رمضان 2020 في مصر
ننشر لكم متابعينا امساكية رمضان 2020 في مصر وامساكية والتي ستوضح لكم تفصيلًا، موعد السحور والإمساك يوميًا في رمضان وعدد ساعات الصوم التي من المتوقع أن تصل لأكثر من 15 ساعة هذا العام.

امساكية رمضان 2020 في مصر وموعد اذان المغرب والفجر ومواقيت الصلاة في مصر | اعرف الآن now عدد ساعات الصوم Ramadan 2020
امساكية رمضان 2020 في مصر وموعد اذان المغرب والفجر ومواقيت الصلاة في مصر | اعرف الآن now عدد ساعات الصوم Ramadan 2020

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