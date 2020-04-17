Advertisements

حفظ التحقيقات في غرق شخص بنيل حلوان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:43 م
محكمة
محكمة
داليا عادل
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحفظ التحقيقات في وفاة شخص غرقًا في أثناء السباحة بكورنيش نهر النيل، بركن فاروق بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبة جنائية حول الحادث.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي، يفيد بغرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش ركن فاروق، دائرة القسم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المدعو "م. ا"، 50 سنة ومقيم بدائرة القسم، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

غرق طفل 5 سنوات في البحر اليوسفي بالمنيا

ومن ناحية أخرى شهدت قرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا واقعة غرق طفل 5 سنوات بالبحر اليوسفي بعد قيام عمه بالإبلاغ عن تغيبه.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من "محمد. د" 42 عامًا فلاح ومقيم بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس يفيد بأنه في أثناء قيام نجل شقيقه الطفل "محمد. ف" 5 سنوات طفل باللهو أمام منزله الموجه أمام البحر اليوسفي اختفي عن الأنظار ووجد حذائه على الشاطئ ويشتبه في غرفة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز لكشف ملابسات الواقعة وجارٍ استخراج الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1724 إداري مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

مصرع اثنين وإصابة 10 إثر حادث في أبو قرقاص بالمنيا

وعلى جانب آخر، لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز أبوقرقاص على الطريق الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز ابوقرقاص يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام.

وتبين من التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث أدت إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباحث غرق تحقيقات تحريات

أخبار تهمك

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

منة فضالي تتألق بإطلالة صيفية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صفقة الموسم.. بطل إفريقيا على طاولة الأهلي والزمالك

منذ 40 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ حوالي 6 ساعات

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

هل ينضم كينو إلى الأهلي؟

منذ ساعتين و 44 دقيقة

طبيب داخل مستشفى عزل 15 مايو يكشف تفاصيل الوضع

منذ حوالي 4 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل تحرير طبيب بـ"حميات الغردقة" من الخطف

منذ ساعة و نصف

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

انتشال جثث 3 طلاب غرقوا في ترع بالبحيرة

نيابة حلوان تصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل

لعدم إجادته السباحة.. انتشال جثة طالب غرق بمياه ترعة الشرقاوية بقليوب

النيابة: لا شبهة جنائية حول غرق شاب في نيل المعصرة

لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في غرق شاب بنيل المعصرة

مصرع طفل غرقًا بديرمواس بالمنيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

01:41 م

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

01:31 م

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

02:50 م

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"