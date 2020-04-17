حفظ التحقيقات في غرق شخص بنيل حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحفظ التحقيقات في وفاة شخص غرقًا في أثناء السباحة بكورنيش نهر النيل، بركن فاروق بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبة جنائية حول الحادث.





البداية عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي، يفيد بغرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش ركن فاروق، دائرة القسم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المدعو "م. ا"، 50 سنة ومقيم بدائرة القسم، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.





غرق طفل 5 سنوات في البحر اليوسفي بالمنيا





ومن ناحية أخرى شهدت قرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا واقعة غرق طفل 5 سنوات بالبحر اليوسفي بعد قيام عمه بالإبلاغ عن تغيبه.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من "محمد. د" 42 عامًا فلاح ومقيم بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس يفيد بأنه في أثناء قيام نجل شقيقه الطفل "محمد. ف" 5 سنوات طفل باللهو أمام منزله الموجه أمام البحر اليوسفي اختفي عن الأنظار ووجد حذائه على الشاطئ ويشتبه في غرفة.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز لكشف ملابسات الواقعة وجارٍ استخراج الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1724 إداري مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.





مصرع اثنين وإصابة 10 إثر حادث في أبو قرقاص بالمنيا





وعلى جانب آخر، لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز أبوقرقاص على الطريق الصحراوي.





وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز ابوقرقاص يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام.



