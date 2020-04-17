يُعرض على"الهرم الأكبر".. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل العرض الأول لأوبريت"أنت أقوى"

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض أضخم أوبريت إنساني بفِكر مصري، والذي يعتبر رسالة مصر للإنسانية ، ودعم وتشجيع لجميع الشعوب للتكاتف و نشر الأمل من جديد في ظل أزمة"كورونا".

يُعرض أوبريت"انت أقوى" لأول مرة على الهرم الأكبر، أحد أبرز المعالم السياحية فى مصر والعالم، يوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني الوحيد، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.





ويضم الأوبريت نخبة من أهم رموز نجوم مصر والوطن العربي وهم نجم الجيل تامر حسني، الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، نجمه المسرح كارول سماحة، أمير الطرب العربي صابر الرباعي، ووائل جسار، و الذين تبرعوا بأجورهم لأسر ضحايا "كورونا" ولشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة.





جدير بالذكر أن الأوبريت فكرة د.وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لراديو إنرجي، ورجل الأعمال المهندس تامر وجيه، وكلمات وإشراف د. مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتم تسجيل الجزء الخاص بنجوم مصر داخل ستديو النجم تامر حسني، حيث تولى عملية الهندسة الصوتية عبدالرحمن شوقي، هيثم راضي، وجلال فهمي.