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بوتين: لم نجتز ذروة انتشار فيروس كورونا بعد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، اليوم الجمعة، أن ذروة وباء فيروس كورونا لم نجتازها بعد، مضيفا أن "المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية، ولم يتم تجاوز الذروة بعد، وعدد الإصابات آخذت فى الازدياد، ليس فقط فى موسكو كذلك فى الأقاليم الروسية الأخرى.
 
وتابع الرئيس الروسى "يجب أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة بمكافحة فيروس كورونا، مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة، إضافة إلى الكوادر الطبية، والمراقبة المستمرة"، وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
 
وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، قد أعلنت إن البلاد سجلت اليوم الجمعة ارتفاعا قياسيا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 32007.
 
وبدأت حالات الإصابة بالفيروس فى الارتفاع بشدة فى روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا فى المراحل المبكرة من تفشى المرض.
 
وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا ستقبل عرضا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشحن أجهزة تنفس لموسكو إذا كانت هناك حاجة لها فى إطار جهود احتواء فيروس كورونا.
 
ونقلت طائرة عسكرية روسية هذا الشهر أجهزة تنفس صناعى، وغيرها من الإمدادات الطبية إلى نيويورك بعد اتصال هاتفى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى ترامب.

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