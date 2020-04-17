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انهيار أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:45 م
أسعار النفط
أسعار النفط

واصلت أسعار النفط الانهيار خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد نشر بيانات تشير إلي توقعات بانكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى منذ عام 1992 خلال الربع الأول، مع حقيقة أن تفشي الكورونا تسبب في شلل الإنتاج والإنفاق وأدى إلى فجوة كبيرة في الطلب على الخام.

وكانت المكاسب الملحوظة تسيطر على الذهب الأسود في وقت مبكر من التعاملات مع التفاؤل حيال خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إحياء الاقتصاد.

وكان تقرير أوبك الشهري أظهر بالأمس أن إنتاج الدول الأعضاء من النفط صعد بنحو 821 ألف برميل يومياً في شهر حرب الأسعار، كما خفضت المنظمة توقعاتها للطلب على الخام لمستوى تاريخي.

ويفشل اتفاق تحالف "أوبك +" في إنقاذ سوق النفط من الضغوط على جانب الطلب والناجمة عن تداعيات الكورونا وجمود النشاط الاقتصادي في كل مكان.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو  بأكثر من 0.5 بالمائة ليصل إلى 27.96 دولار للبرميل.

في حين تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو  بنحو 11.8 بالمائة ليهبط إلى 17.50 دولار للبرميل.

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خام نايمكس خام برنت انهيار اسعار النفط انكماش الاقتصاد الصيني

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