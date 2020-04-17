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5 أدوية يعتمد عليها في علاج مصابي كورونا بمصر.. تعرف عليها
الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:47 م
أحمد القاسم
عدة أدوية تعتمد عليها وزارة الصحة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حاملي الفيروس الذي ظهر بعدة محافظات وانتشر بشكل كبير في عدد من دول العالم الأشهر الماضية.
دواء أفيجان
بدأت الوزارة الصحة خلال الفترة الحالية تجريب علاج أفيجان الياباني في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد لبيان مدى تأثيره، وذلك على 50 مريضًا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وزير الصحة الأسبق.
أدوية الملاريا ونقص المناعة
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد: إن الأطباء يعتدون على أدوية تعالج فيروس كورونا تعتمدها فرنسا، في علاج مصابيها، كالأدوية التي تعالج مرضى الملاريا ونقص المناعة وبعض الأمراض الأخرى، بعد إجراء تحاليل معينة قبلها لأنه قد ينتج عن استخدامها زيادة إفراز إنزيمات الكبد.
تامفلو وhydroxyl chiouriquine
وبحسب أحد البروتكولات التي اعتمدتها الوزارة في العلاج، فيتم الاعتماد على الاشتباه بأحد الأفراد بالإصابة ويعاني من ضيق شديد في التنفس يتم وضع المريض على جهاز تنفس صناعي، وإمداده بالأكسجين، وكذلك مضاد حيوي وتامفلو، لحين ظهور النتيجة.
فإذا كانت إيجابية، يحول لمستشفى العزل، وهناك يتم مده بمضاد حيوي وأكسجين، وإضافة hydroxyl chiouriquine بمعدل 400 ملليجرام مرتين، في أول يوم و200 ملليجرام مرتين كل 4 أيام.
أنترفيرون ألف
وفي الحالات الصعبة، قد يطرأ عليها مضاعفات مثل ارتفاع أنزيمات الكبد، وهن يتناول المريض أنترفيرون ألف، بمعدل 5 ملايين وحدة، مرتين عن طريق الاستشنشاق يوميا، الأمر الذي يساهم في تقليل ارتفاع أنزيمات الكبد وشفاء المصاب بنسبة كبيرة.
خروج 43 متعافيا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا.
تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 2673
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.
وزيرة الصحة تشكر الصين
وفي سياق متصل، توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري فجر اليوم، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.
كما أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من الجانب الصيني لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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