5 أدوية يعتمد عليها في علاج مصابي كورونا بمصر.. تعرف عليها

عدة أدوية تعتمد عليها وزارة الصحة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حاملي الفيروس الذي ظهر بعدة محافظات وانتشر بشكل كبير في عدد من دول العالم الأشهر الماضية.





دواء أفيجان





بدأت الوزارة الصحة خلال الفترة الحالية تجريب علاج أفيجان الياباني في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد لبيان مدى تأثيره، وذلك على 50 مريضًا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وزير الصحة الأسبق.





أدوية الملاريا ونقص المناعة





وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد: إن الأطباء يعتدون على أدوية تعالج فيروس كورونا تعتمدها فرنسا، في علاج مصابيها، كالأدوية التي تعالج مرضى الملاريا ونقص المناعة وبعض الأمراض الأخرى، بعد إجراء تحاليل معينة قبلها لأنه قد ينتج عن استخدامها زيادة إفراز إنزيمات الكبد.





تامفلو وhydroxyl chiouriquine





وبحسب أحد البروتكولات التي اعتمدتها الوزارة في العلاج، فيتم الاعتماد على الاشتباه بأحد الأفراد بالإصابة ويعاني من ضيق شديد في التنفس يتم وضع المريض على جهاز تنفس صناعي، وإمداده بالأكسجين، وكذلك مضاد حيوي وتامفلو، لحين ظهور النتيجة.





فإذا كانت إيجابية، يحول لمستشفى العزل، وهناك يتم مده بمضاد حيوي وأكسجين، وإضافة hydroxyl chiouriquine بمعدل 400 ملليجرام مرتين، في أول يوم و200 ملليجرام مرتين كل 4 أيام.





أنترفيرون ألف





وفي الحالات الصعبة، قد يطرأ عليها مضاعفات مثل ارتفاع أنزيمات الكبد، وهن يتناول المريض أنترفيرون ألف، بمعدل 5 ملايين وحدة، مرتين عن طريق الاستشنشاق يوميا، الأمر الذي يساهم في تقليل ارتفاع أنزيمات الكبد وشفاء المصاب بنسبة كبيرة.



