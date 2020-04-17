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مستجدات مثيرة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:50 م
نيمار
نيمار
علي ماهر حلمى


كشف صحفي مقرب من نادي برشلونة الاسباني عن مستجدات مثيرة بشأن عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا للصحفي المقرب من إدارة نادي برشلونة الاسباني والذي تمت مراسلته بشكل خاص، فإن النادي الكتالوني لم يستبعد نهائيا التوقيع مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكن كل شيء يعتمد على مبيعات اللاعبين وايضا على ميزانية النادي في نهاية الازمة، حتى الان لا يوجد شيء محسوم.

بينما قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن 170 مليون يورو هو مبلغ كبير من اجل نيمار لكن إدارة البارسا لا تزال لم يستبعد عملية نيمار حيث يعتمد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني علي اومتيتي وديمبيلي وتوديبو الذي يمكن ان يدخلوا في عملية شراء نيمار من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالصيف المقبل.

يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية والفرنسية أكدت رغبة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني.

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