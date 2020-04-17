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كونتي دخل فى الصراع مع ليفربول على ضم نجم الدوري الألماني

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:44 م
كونتي
كونتي
علي ماهر حلمي
دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في صراع مع نادي ليفربول الإنجليزي علي ضم المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة لاجازيتا الإيطالية:"‏ ادارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تضع تيمو فيرنر ضمن حسابات الفريق لتعزيز خط هجوم النادي الإيطالي حيث أن الألماني لاعب لايبزيج في القائمة أولويات المدرب كونتي في حال غادر المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو لاوتارو لصفوف نادي برشلونة الاسباني".

بينما كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن نسبة انضمام المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني هي 66 % للانضمام لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ‏حيث ان التعاقد مع تيمو فيرنر لايزال خيارًا جذابًا للغاية للنادي الإنجليزي.

يذكر أن اللاعب الدولي الألماني قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لخوض تجربة جديدة خارج بطولة الدوري الألماني الممتاز.

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