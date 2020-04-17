بريطانيا.. وزير: لا يوجد عصا سحرية للحصول معدات فيروس كورونا

صرح مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، اليوم الجمعة بانه يود التلويح بعصا سحرية للحصول على كميات كبيرة من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا الجديد ولكن هناك نقصًا عالميًا.