Advertisements
بريطانيا.. وزير: لا يوجد عصا سحرية للحصول معدات فيروس كورونا
الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:37 م
مـحــمد حســــــــــين
صرح مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، اليوم الجمعة بانه يود التلويح بعصا سحرية للحصول على كميات كبيرة من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا الجديد ولكن هناك نقصًا عالميًا.
وأبلغ مات هانكوك لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالبرلمان البريطاني: "أود أن أكون قادرًا على التلويح بعصا سحرية وسقوط معدات الوقاية الشخصية من السماء بكميات كبيرة"، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقال: "ولكن بالنظر إلى أن لدينا وضعًا عالميًا يقل فيه عدد معدات الحماية الشخصية في العالم مما يحتاجه العالم، فمن الواضح أنه سيكون نقطة ضغط ضخمة."