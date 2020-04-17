بالرغم من إعلان رئيس الزمالك عودته.. غموض حول موقف أحمد رفعت

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عودة احمد رفعت لاعب الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري الى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة





وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك أن تصريحات رئيس النادي لا تعني بشكل نهائي عودة اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الموسم القادم





وأضاف المصدر ذاته بأن صاحب القرار الأول والأخير في موقف عوده احمد رفعت الى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل هو الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث أشار إلى عقد جلسة بين المدير الفني والمشرف على الكرة لحسم موقف اللاعبين المعارين.





وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.









يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.