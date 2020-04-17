وزير الصحة البريطاني: مشددين على زي العاملين الصحيين مكافحي كورونا

صرح زير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، بأن بريطانيا تشدد على الزي الواقي للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يكافحون فيروس كورونا الجديد COVID-19 لكنها تأمل في الحصول على المعدات المناسبة حيث تكون هناك حاجة إليها بحلول نهاية هذا الأسبوع.





وقال مدير إحدى الصناديق الوطنية للخدمات الصحية لـ"بي بي سي"، إنه بحاجة إلى أرقام هواتف Burberry and Barbour، اللتين تصنعان معدات وقائية، لأنه لم يكن لديه ما يكفي من الملابس لموظفيه الذين يعملون في أجنحة فيروس كورونا، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "هانكوك" للجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بالبرلمان البريطاني: "نحن مشددين على العباءات، وهذه هي نقطة الضغط في الوقت الحالي. لدينا 55 ألف عباءة آخرى يصلون اليوم ونحن نعمل على الحصول على المزيد من العباءات دوليًا".



