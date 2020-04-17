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رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:38 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد رجب
فتحت محلات بيع الفسيخ والرنجة بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في الشراء، تحضيرا لاستقبال مناسبة شم النسيم.

وتكدس الأهالي على المحلات الشهيرة بالمنطقة لشراء احتياجاتهم من الفسيخ، في الوقت الذي ناشدت فيه أجهزة الدولة المواطنين بعدم التجمعات والبقاء قدر الإمكان في المنازل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبده محمد، مالك إحدى المحلات، إن منطقة العطارين تشتهر ببيع الفسيخ والرنجة طيلة العام وخاصة في مناسبة شم النسيم ومن ثم الأعياد، وقد شهدت المنطقة خلال هذه الفترة إقبالًا شديدًا من جانب المواطنين على الشراء، خاصة أنها عادة عند المصريين منذ القدم.

وأضاف محمد، أن الأهالي يتوجهون إلى محلات العطارين لثقتهم الكبيرة فيها، خاصة أن كثيرا من الباعة الآخرين يقومون بتمليح الأسماك بطريقة سيئة للغاية مما تؤثر عن صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لم تمنع المواطنين من شراء الفسيخ والرنجه ولكن نسبة الإقبال انخفضت عن كل عام، وهذا أمر طبيعي لما يعانيه العالم من انتشار فيروس كورونا.

هذا ورصدت "الفجر" أسعار الفسيخ والرنجة في محلات منطقة العطارين، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا عن العام الماضي، حيث تتراوح أسعار كيلو الفسيخ عالي الملوحة بين 70 إلى 100 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفسيح الأقل ملوحة بين 120 إلى 180 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الرنجة من 40 إلى 80 جنيهًا.

وفيما يخص السردين فتراوح سعر النيلي المملح بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو، فيما تراوح أسعار الفسيخ المخلي "فيليه" بسعر تراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا للكيلو، مع إمكانية شراء كميات صغيرة منها بسعر 40 جنيها لكل ربع كيلو، وبلغ سعر السردين المخلي 80 جنيها بحد أدني 20 جنيها لكل ربع كيلو، بينما سجل سعر كيلو الملوحة 120 جنيهًا.

من جانبه حذر مركز السموم في كلية طب جامعة الإسكندرية، من تناول وجبة الفسيخ في أعياد شم النسيم، ومدى تأثيره السيئ على المواطنين.

وقال المركز، إنه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي، ومع اقتراب احتفالات أعياد الربيع فإنه يحذر من تناول وجبة الفسيخ، حيث إن التسمم منها يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسؤولة عن تحريك عضلات الجسم ومنها العضلات المسؤولة عن التنفس، ما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة في التنفس وهنا يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، لذلك يجب توخي الحذر الشديد.

من جانبها، شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم، واحتفالات الأقباط، واستعدادات شهر رمضان الكريم، وذلك خلال الأيام الماضية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 150 كجم فسيخ به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر عدم توافر اشتراطات صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة.

رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)
رغم التحذيرات.. زحام على محلات بيع "الفسيخ" بالإسكندرية (صور)

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