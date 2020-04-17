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تركيا تسجل 4353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 4353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1769.

 وسجلت وزارة الصحة التركية، مساء أمس الخميس، 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4801 إصابة.

ويذكر أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض حظر تجول شامل يومي السبت والأحد المقبلين في مختلف أنحاء البلاد، لتجنب الفوضى، مشيراً إلى أن البلاد تحرز تقدماً مهماً في السيطرة على فيروس كورونا. 

وقال أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع للحكومة عبر الفيديو: "البلاد لا تعاني من مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة، وهي في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة".

وأضاف أن بلاده ستواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع، وكلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا، مشيراً إلى أن أنقرة أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة.  

ولفت أردوغان إلى أنه رفض استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، وطلب منه الاستمرار في منصبه؛ بعدما تقدم بها على خلفية انتقادات وجهت له بخصوص حظر التجوال الذي فرض بشكل مفاجئ، الجمعة الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية فرض حظر تجوال كامل مفاجئ لمدة 48 ساعة، على 31 مدينة كبرى، بعد تسارع معدلات تفشي وباء كورونا، حيث سُجل نحو 50 ألف إصابة، السبت.  


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