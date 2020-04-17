ماجواير: لا يوجد أعذار لأي لاعب لا يحافظ على لياقته

تحدث هاري ماجواير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غياب المباريات وتوقف النشاط الرياضي.





وأكد ماجواير، أن ناديه يراقب ويقيم باستمرار الوضع الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا ما أدى لتوقف الدوريات في أغلب دوريات العالم.





وقال ماجواير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أولًا أن كل فريق يقيم الوضع الحالي حسب رؤيته الخاصة التي تتلائم مع ظروفه، فأنا أجري مباحثات أسبوعية مع النادي بشأن كيفية المضي قدمًا ومتابعة الوضع الحالي، هذا ما يمكن قوله بشأن نادينا، سنواصل تقييم الأمر ومتابعته أسبوعيًا".





وأضاف: "أنا على يقين تام من أننا سوف نقيم كل أسبوع، ونرى أين نحن، وما إذا كنا بحاجة إلى القيام بأي شيء فيما يتعلق بالتأجيلات أو تخفيض الأجور، سيكون كل فريق مختلفًا عن غيره".





وتابع: "نقوم بعملنا سواء بشكل فردي أو جماعي، نحاول أن نجتمع مع بعضنا البعض من خلال المكالمات الهاتفية والقيام ببعض التمرينات ومشاركتها مع بعضنا البعض وبخاصة تمرينات اللياقة البدنية".





واختتم: "في النهاية نحاول القيام بعملنا، ولا نملك القيام بشيء أكثر من التدرب لمدة ساعة يوميًا، ولا يوجد أعذار لأي لاعب لا يحافظ على لياقته".