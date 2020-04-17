14 يوما قضاها أهالى عزبة أبو ربيع بمحافظة الإسماعيلية، داخل العزل المنزلي، بعد اكتشاف إصابة سيدة وزوجها، والذي يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بالإسماعيلية، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





اتخذت الدولة قرارًا بإدراج القرية بالحجر الصحي والعزل المنزلي، بعد نقل المصابين إلى مستشفي العزل، للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا، 3 أبريل، هو موعد دخول القرية الحجر الصحي.





وانتشرت قوات الأمن والأطقم الصحية والطب الوقائي، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما قام محافظ الإسماعيلية بتوفير المستلزمات الصحية والمواد الغذائية للأُسر داخل العزل المنزلي، لضمان استمرار التزامهم بقرار الحظر.





كيف احتفل أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية برفع العزل؟





بعد مرور المدة القانونية والصحية للحجر الصحي، وهى 14 يومًا، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، خرجت عزبة أبو ربيع من الحجر الصحي، قبل 3 ساعات، من الآن، حيث خيمت حالة من الفرح بأرجاء شوارع العزبة، كإعلان انتصار على الفيروس، والحد من انتشاره بين المواطنين بالعزبة.





الأهالي قرروا ذبح عجل، وتوزيعه على السُكان، تعبيرًا عن فرحتهم، جاء ذلك، بعد لحظات من قرار الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية بالمحافظة، رفع العزل الطبى والأمنى على العزبة، بعد أن تم الحجر بالطريقة الصحيحة، حيث تم منع دخول أو خروج أى شخص من القرية طوال فترة العزل.





التزام بالتعليمات، والحفاظ على النظافة الشخصية، هذا هو الحال على مدار 14 يومًا بعزبة أبو ربيع التابعة للوحدة المحلية لقرية سبع آبار شرقية، بمركز ومدينة أبو صوير، فى محافظة الإسماعيلية، حيث قام الأهالي بإتباع كافة الإجراءات الوقائية، والالتزام وعدم الخروج من المنازل.





وتضم العزبة، 50 منزل متواجد بها 84 أسرة بـ392 فردًا، تم عزلها، أما المصابين فمن المقرر أن يخرجوا من الحجر الصحى خلال ساعات من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.





من جانبه، أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر عدة قرارات بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل الصالح العام لحماية مواطنى المحافظة، منها غلق وعزل عزبة وعمارة وعدد من العيادات والصيدليات ومراكز تحاليل وأشعة وذلك للصالح العام لحماية جموع مواطنى الإسماعيلية.



