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أول رد فعل رسمي من الزمالك بشأن أزمة نجم الفريق السابق

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:56 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
أحمد السيد
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على اللجوء إلى ورقة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي في قضية التونسي حمدي النقاز.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على تقديم ملف كامل للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يشمل توضيح بأن أي وثيقة مع اللاعب غير موقعة من أحمد جلال إبراهيم مسؤول التوقيعات بالنادي لا تعتبر رسمية
وأضاف المصدر ذاته بأن النقاز اعتمد على وثيقة غير رسمية (خارج العقد) تؤكد على وجود مستحقات متأخرة له وهي التي حكم فيفا لصالحه بسببها.

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك إثبات عدم صحة الوثيقة التي قدمها النقاز للاتحاد الدولي، بسبب عدم توقيعها من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي (المكلف بالتوقيع).

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد خرج في تصريحات تليفزيونية أمس على شاشة قناة الزمالك وأكد على استلام النقاز جميع مستحقاته ولا يوجد أي أموال متأخرة له.

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