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"الداخلية" تعلن حظر التجول طوال اليوم في محافظتي صامطة والداير

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه تقرر فرض حظر التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا في محافظتي: (صامطة، والداير)، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وقال المصدر: إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: يكون منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا في محافظتي: (صامطة، والداير) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العامّ والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

ثانيًامنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء، وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

ثالثًايسمح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط وذلك في أضيق نطاق، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكنيّ الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة؛ حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وتطلب الداخلية من الجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

كما تؤكد على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، داعية الجميع إلى استشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

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حظر التجول الداخلية

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