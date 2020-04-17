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بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا احتمال عقد اجتماع خماسي بمجلس الأمن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:51 م
بوتين وماكرون
بوتين وماكرون
الفجر
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحثان خلال اتصال هاتفي احتمال عقد اجتماع عبر الفيديو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن فيروس كورونا.

وأكدت الرئاسة الروسية، في بيان لها، أن الرئيسين تبادلا الآراء بشأن انتشار عدوى كورونا، وبالإجراءات المتخذة في البلدين بهذا الصدد، وخاصة تلك التي تهدف إلى تقليص العواقب الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".


وأشار الكرملين إلى أن ماكرون أعرب عن شكره للرئيس الروسي على المساعدة في تنظيم عودة المواطنين الفرنسيين إلى وطنهم وتهيئة الظروف الملائمة لنقل المواد والمعدات الطبية عبر الأراضي الروسية إلى فرنسا.


وقال البيان إن الرئيسين أعربا عن تطلعهما إلى الحفاظ على ديناميكية تطوير التعاون الثنائي، مع التشديد على أهمية التواصل القائم بين رئيسي حكومتي روسيا وفرنسا.


وأضاف أن بوتين وماكرون تطرقا إلى مسألة دولية ملحة أخرى، وهي اقتراح الرئيس الفرنسي لعقد اجتماع قمة افتراضي لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أيام من إعلان ماكرون أنه يأمل في كسب دعم بوتين لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم بغية مكافحة فيروس كورونا.


وذكر بيان الكرملين أن الرئيسين بحثا أيضا مسائل أخرى مدرجة على الأجندة الدولية، بما في ذلك تسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك غداة إتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا في عام 2020.

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