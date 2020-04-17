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في مقدمتهم الأهلي والزمالك.. الأندية المصرية تضغط على اتحاد الكرة لإلغاء هذا القرار

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:20 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
 
تسعي الأندية المصرية، على رأسها الأهلي والزمالك للضغط على اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، للتراجع عن عن قرارها باعتبار لاعبي دول شمال أفريقيا أجانب، ما يؤثر على تعاقدات الأندية حالياً ومستقبلاً.


وأوصى الاتحاد بإلغاء قراره السابق باعتبار لاعبي دول شمال أفريقيا، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، محليين لتقليل الاعتماد على اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم، والذي تم تقليل عدد اللاعبين الأجانب فيه إلى ثلاثة لاعبين بدلاً من أربعة ومنهم لاعبي شمال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد المصري في وقت سابق من الشهر الحالي أن المسابقات المحلية لن تعود إلى الحياة قبل نهاية أبريل (نيسان) في ظل محاولات احتواء انتشار فيروس كورونا.

ويقود الأهلي، المتصدر الحالي وحامل اللقب، والزمالك الأندية المطالبة بإلغاء القرار واعتبار لاعبي شمال أفريقيا من المحليين.

ويضم الأهلي بين صفوفه لاعبين اثنين من دول شمال أفريقيا هما المغربي وليد أزارو، المعار للاتفاق السعودي، والتونسي علي معلول، بينما يضم الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي واللاعبين المغاربة أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد المعار إلى الرجاء.

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