ولاية مشيجان الأمريكية: نأمل بإعادة فتح الاقتصاد في الأول من مايو

وقال المتظاهر توم هوغي: "لدي شركة صغيرة ، وأجبرنا على الإغلاق (الحاكم) ، وأنا أعمل في شركة فورد موتور ، وهو أُغلق كذلك. أنا أدرك مدى خطورة هذا الفيروس ، ولكننا الآن نصل إلى نقطة حيث نقوم بإغلاق الكثير من الأشياء ".

حاكمة الولاية Gretchen whitmer كانت قد مددت الأسبوع الماضي قرار "البقاء في المنزل" حتى 30 أبريل (نيسان) ، وأضافت المزيد من القيود، بما في ذلك منع معظم السكان من الذهاب إلى محل إقامة شخص آخر ما لم يكونوا يعتنون بقريب.





يوجد في ميشيغان أكثر من 28000 حالة إصابة بفيروس كورونا، رابع أعلى عدد في البلاد ، مع ثالث أكبر عدد من الوفيات - أكثر من 1900 - وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.