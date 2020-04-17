كندا تسجل 1771 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أن حدود بلاده مع الولايات المتحدة لن تفتح بالكامل قبل عدة أسابيع على الأقل، مخالفا بذلك توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتحها في وقت قريب.

كما سجلت 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1048.

كما سجلت 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1048.

ويذكر أن أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، الخميس، تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28899 حالة.

وفتحت السلطات الكندية، تحقيقا أمنيا حول وفاة 31 شخصا في دار مسنين منذ 13 مارس/آذار، وسط تخمينات بأن سبب وفاة بعضهم فيروس كورونا (كوفيد-19).





وقال رئيس حكومة إقليم كيبك الكندي فرنسوا لوجو: "أرى أن طريقة معاملتنا لشيوخنا في كيبك غير مقبولة، وأعتبر أن هناك إهمالا جسيما في هذه المؤسسة الخاصة".





وتوفي 31 من إجمالي 150 مقيما في دار المسنين، وفي حين نسب سبب وفاة 5 منهم إلى فيروس كورونا، لم يكشف بعد عن سبب وفاة البقية.





وأضاف لوجو: "السلطات الصحية اكتشفت عند زيارتها للمؤسسة مشاكل كبيرة، فضلا عن هجر جزء كبير من الطاقم العامل للمركز".