وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي





تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة ، من وزير الشؤون الخارجية في تونس نور الدين الريّ.





واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي ، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.



