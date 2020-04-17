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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي
الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:10 م
الفجر السعودي
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة، من وزير الشؤون الخارجية في تونس نور الدين الريّ.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,208 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 149 ألف حالة وفاة، وأكثر من 558 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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