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رموز الأجيال للفن المصري يرسلون الأمل من جديد باضخم أوبريت إنساني

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
نور طلعت
وقع الاختيار على أهم رموز الفن المصري وهم نجم الجيل تامر حسني، والكينج محمد منير لتمثيل مصر من خلال أضخم أوبريت إنساني"انت أقوى" حيث يهدف بإرسال الأمل للعالم أجمع في ظل أزمة"كورونا".

ويضم الأوبريت بجانب فنانين مصر، الديفا سميرة سعيد، نجمه المسرح كارول سماحة، أمير الطرب العربي صابر الرباعي، ووائل جسار، و الذين تبرعوا بأجورهم لأسر ضحايا "كورونا" ولشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
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جدير بالذكر أن الأوبريت فكرة د.وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لراديو إنرجي، ورجل الأعمال المهندس تامر وجيه، وكلمات وإشراف د. مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتم تسجيل الجزء الخاص بنجوم مصر داخل ستديو النجم تامر حسني، حيث تولى عملية الهندسة الصوتية عبدالرحمن شوقي، هيثم راضي، وجلال فهمي.

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