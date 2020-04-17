نجم ليفربول: مع كلوب نقاتل حتي الموت

كلوب يجعلك تذهب معه حتى الموت.. هكذا بدأ الإسباني بيدرو شيريفيلا، لاعب ليفربول الإنجليزي، حديثه عن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريد.





وقال شيريفيلا أن كلوب، لديه علاقة "قريبة للغاية" مع لاعبيه كما يظهر على شاشة التلفزيون، موضحاً أنه عندما يبعث برسالة يكون "ذا مصداقية" لدرجة تدفعهم للقتال معه "حتى الموت".









وقال شيريفيلا في مؤتمر افتراضي نظمه الاتحاد الفالنسي لكرة القدم إن "كلوب متطلب للغاية، لكنه يجعلك تصدق ما يقوله لك، هذا مهم للغاية داخل أي مجموعة، إنه أحد النقاط الرئيسية لنجاح الفريق".







وتابع: "يعاملنا جميعاً على قدم المساواة، وأحد نقاط القوة لدى الفريق هي الصداقة القائمة بين الجميع، وهو أحد أسباب ذلك".







ويرتدي لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاماً قميص ليفربول منذ 7 سنوات بعدما ترعرع في صفوف الناشئين بنادي فالنسيا.







وأوضح شيريفيلا، الذي لعب 6 مباريات مع ليفربول هذا الموسم، أنه في إنجلترا يُسمح لهم بالخروج لمدة ساعة يومياً للقيام بالتمرين الذي يرسله إليهم النادي، لكنه أكد أنهم ما زالوا لا يعرفون متى سيتم استئناف المنافسات في ظل الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.







واستطرد: "قيل لنا أنه حتى منتصف مايو (أيار) سوف نتدرب بشكل منفصل".